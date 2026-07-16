Vallejo-Travaglia l’azzurro non vuole fermarsi | match con vista semifinale

Da ilveggente.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano Travaglia affronta il quarto di finale a Bastad contro Adolfo Daniel Vallejo. La partita si svolgerà venerdì 17 luglio e potrebbe determinare l’accesso alle semifinali. Nessuna delle due parti ha annunciato cambiamenti di formazione o condizioni particolari prima dell’incontro. La sfida si inserisce nel quadro dei quarti di finale del torneo.

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Stefano Travaglia continua la sua corsa a Bastad e nei quarti trova Adolfo Daniel Vallejo: l’analisi e il pronostico del match di venerdì 17 luglio. Dopo aver eliminato Martin Krumich e Mariano Navone – un po’ a sorpresa, se vogliamo, considerando che le quote dei bookmaker proprio non gli sorridevano – Stefano Travaglia si è ritagliato un posto tra i migliori otto dell’Atp 250 di Bastad. Il marchigiano sta disputando un ottimo torneo, tra i più convincenti della stagione, e adesso proverà a spingersi ancora oltre. Fermo restando che stavolta, però, ad attenderlo nei quarti di finale ci sarà un avversario in grande fiducia come Adolfo Daniel Vallejo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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