Valditara fa la cosa giusta | finalmente collegi docenti online

A partire dal prossimo anno scolastico, le riunioni degli organi collegiali, comprese quelle deliberative, potranno essere svolte anche in modalità online. Questa decisione è stata annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, che ha approvato un cambiamento nelle modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni scolastiche. La misura mira a facilitare la partecipazione e a semplificare le procedure amministrative nelle istituzioni scolastiche.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha fatto una rivoluzione: le riunioni degli organi collegiali (anche quelle deliberative) dal prossimo anno scolastico potranno essere fatte anche online. Nell’epoca in cui i G7, i consigli comunali, i meeting aziendali, le conferenze stampa e persino le Messe (al tempo del Covid) sono a distanza, la Scuola, con i suoi riti ottocenteschi, la sua pedanteria, il suo linguaggio burocratese e i suoi verbali, ha insistito per anni nel celebrare l’inefficienza delle riunioni in presenza in nome di un’ipocrita bellezza del “guardarsi negli occhi”, dello “stare insieme”. Per decenni maestri e professori,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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