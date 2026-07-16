Vacanze al mare low cost | dalla Sardegna alla Puglia dove spendere poco per una settimana a fine agosto in Italia
In Italia, diverse località di mare offrono opzioni economiche per una settimana a fine agosto. Dalla Sardegna alla Puglia, passando per Molise, Toscana e Liguria, è possibile trovare soluzioni di alloggio e servizi a prezzi contenuti. Le scelte variano tra strutture ricettive con tariffe ridotte e spiagge pubbliche gratuite, consentendo di trascorrere vacanze di mare senza grandi spese. La disponibilità di offerte e promozioni contribuisce a rendere accessibili le destinazioni di costa anche in alta stagione.
Dalla Puglia alla Sardegna, passando per Molise, Toscana e Liguria: alcune delle località di mare italiane dov'è possibile andare in vacanza a fine agosto senza spendere una fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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