Vacanze al mare low cost | dalla Sardegna alla Puglia dove spendere poco per una settimana a fine agosto in Italia

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, diverse località di mare offrono opzioni economiche per una settimana a fine agosto. Dalla Sardegna alla Puglia, passando per Molise, Toscana e Liguria, è possibile trovare soluzioni di alloggio e servizi a prezzi contenuti. Le scelte variano tra strutture ricettive con tariffe ridotte e spiagge pubbliche gratuite, consentendo di trascorrere vacanze di mare senza grandi spese. La disponibilità di offerte e promozioni contribuisce a rendere accessibili le destinazioni di costa anche in alta stagione.

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Dalla Puglia alla Sardegna, passando per Molise, Toscana e Liguria: alcune delle località di mare italiane dov'è possibile andare in vacanza a fine agosto senza spendere una fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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