Vacanze al mare low cost | dalla Sardegna alla Puglia dove spendere poco per una settimana a fine agosto in Italia

Notizia in breve

In Italia, diverse località di mare offrono opzioni economiche per una settimana a fine agosto. Dalla Sardegna alla Puglia, passando per Molise, Toscana e Liguria, è possibile trovare soluzioni di alloggio e servizi a prezzi contenuti. Le scelte variano tra strutture ricettive con tariffe ridotte e spiagge pubbliche gratuite, consentendo di trascorrere vacanze di mare senza grandi spese. La disponibilità di offerte e promozioni contribuisce a rendere accessibili le destinazioni di costa anche in alta stagione.