Va con una prostituta ma non si ferma dopo i 20 minuti pattuiti | pastore condannato per stupro a Ofena

Un uomo di 35 anni è stato condannato a quattro anni e un mese di carcere per violenza sessuale. Era andato con una prostituta, ma non si era fermato dopo i 20 minuti concordati e le aveva sottratto 30 euro dalla borsetta.

Un pastore 35enne residente a Ofena (L'Aquila) è stato condannato a quattro anni e un mese di reclusione per violenza sessuale: era andato con una prostitua ma non si era fermato dopo i 20 minuti concordati e le aveva sottratto 30 euro dalla borsetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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