Urta i cartelli del cantiere e finisce contro il furgone degli operai | morto motociclista di 24 anni
La motocicletta ha urtato i cartelli del cantiere e si è schiantata contro un furgone degli operai, provocando la morte del conducente di 24 anni. L’incidente è avvenuto nella notte lungo la Tangenziale Est in direzione Milano, all’altezza dell’uscita di Vimercate Centro, vicino alle gallerie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.
Vimercate (Monza), 16 luglio 2026 - Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane motociclista di 24 anni la scorsa notte lungo la Tangenziale Est in direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Vimercate Centro a ridosso delle gallerie. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, nel tratto erano in corso le operazioni per la chiusura notturna della tratta autostradale, con gli addetti impegnati a posizionare la segnaletica temporanea per i lavori in programma. Per cause ancora da chiarire, il ragazzo non avrebbe seguito la deviazione obbligatoria verso la rampa di uscita e, dopo aver urtato uno dei cartelli del cantiere, ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro il furgone degli operai adibito al trasporto dei birilli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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