Urta i cartelli del cantiere e finisce contro il furgone degli operai | morto motociclista di 24 anni

Notizia in breve

La motocicletta ha urtato i cartelli del cantiere e si è schiantata contro un furgone degli operai, provocando la morte del conducente di 24 anni. L’incidente è avvenuto nella notte lungo la Tangenziale Est in direzione Milano, all’altezza dell’uscita di Vimercate Centro, vicino alle gallerie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.