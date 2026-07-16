Urla come un ossesso e spara paroloni a caso citando Dio Patria destino Fuori luogo in un servizio pubblico | è bufera per la telecronaca di Adani

La telecronaca di Adani durante la partita tra Argentina e Inghilterra ha suscitato polemiche per le sue espressioni, tra cui urla e citazioni di Dio, Patria e destino. Alcuni commentatori hanno definito il suo intervento fuori luogo in un servizio pubblico. La partita, che ha visto la rimonta dell’Argentina e la qualificazione alla finale dei Mondiali 2026, ha attirato l’attenzione anche sulle modalità di commento dell’evento.

La spettacolare rimonta dell’ Argentina contro l’ Inghilterra, che ha regalato all’Albiceleste la finale dei Mondiali 2026, ha acceso il dibattito anche fuori dal campo. A far discutere è stata infatti la telecronaca di Lele Adani su Rai 1, finita al centro di una valanga di commenti sui social per il tono estremamente enfatico con cui l’ex difensore ha raccontato le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Da sempre riconoscibile per uno stile passionale e lontano dalla telecronaca tradizionale, Adani si è lasciato trasportare dall’emozione soprattutto in occasione del pareggio argentino, quando ha esclamato: “Non è mai finita con l’Argentina! Non è mai finita con la Selección! Il cuore dei campioni del mondo! Enzo raccoglie da Lionel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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