Un uomo di 50 anni ha minacciato alcune persone e brandito un coltello in piazza della Vittoria a Reggio. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno fermato. Successivamente, l’uomo è stato denunciato. La scena si è svolta nella serata del 13 luglio, creando momenti di tensione tra i passanti presenti nella zona centrale della città. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Momenti di tensione nella serata del 13 luglio in piazza della Vittoria, pieno centro storico di Reggio, dove un uomo di 50 anni ha seminato il panico tra i passanti brandendo un coltello e minacciando alcune persone. L’allarme è stato lanciato al 112 da una donna di 44 anni, che ha fornito una descrizione dettagliata del soggetto alla centrale operativa. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia, che ha individuato e bloccato il cinquantenne, successivamente accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Determinante anche l’intervento di un giovane di 18 anni che, prima dell’arrivo dei militari, è riuscito a sottrarre con prontezza il coltello all’uomo, evitando che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo armato in piazza della Vittoria. Fermato e denunciato dai carabinieri

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RAPINA DUE CENTRI SCOMMESSE IN POCHE ORE: ARRESTATO 38ENNE

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