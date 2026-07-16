Il cancelliere tedesco ha affermato che il governo non sta ostacolando l'acquisizione di una banca di secondo livello da parte di Unicredit, precisando che non è stato mai tentato di bloccare l'operazione. La fusione tra Unicredit e Commerzbank, in corso di discussione, sembra procedere senza ostacoli ufficiali, anche se l’approvazione formale non è stata ancora annunciata. La Germania ha adottato un atteggiamento di non interferenza, lasciando spazio alla conclusione dell’accordo.

Una ritirata ordinata, un via libera a mezza bocca all'acquisizione della seconda banca del Paese da parte di Unicredit. «Non stiamo impedendo questa fusione o acquisizione», ha detto ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante una conferenza stampa, «non abbiamo mai tentato di farlo. Abbiamo solo affermato che il modo in cui Commerzbank è stata attaccata non è di nostro gradimento». Insomma, con un colpo di spugna si sono dimenticate le dichiarazioni del ministro delle Finanze, il socialista Lars Klingbeil, da sempre grande oppositore all'offerta del banchiere italiano Andrea Orcel. «Ciò che dobbiamo valutare è il modo in cui la questione è stata gestita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit-Commerz, Berlino alla resa

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Commerzbank sotto pressione: lofferta di UniCredit nasconde una strategia più ampia

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