Afghanistan 3,7 milioni di bambini a rischio malnutrizione | allarme UNICEF

L'UNICEF ha segnalato che in Afghanistan circa 3,7 milioni di bambini sotto i cinque anni sono a rischio di malnutrizione. La crisi nutrizionale nel paese si sta aggravando, aumentando il numero di bambini vulnerabili. La situazione viene descritta come sempre più critica dall'organizzazione, che evidenzia un aumento delle condizioni di malnutrizione tra i più piccoli. Non sono stati forniti dettagli su interventi o cause specifiche.

Afghanistan, cresce la crisi nutrizionale: milioni di bambini sotto i cinque anni esposti al rischio di malnutrizione. UNICEF: situazione sempre più critica per i bambini afghani. Secondo un nuovo rapporto dell’UNICEF, l’insicurezza alimentare e nutrizionale continua a esporre un numero crescente di bambini afghani a gravi rischi per la salute. L’organizzazione stima che circa 3,7 milioni di bambini sotto i cinque anni siano maggiormente esposti al rischio di malnutrizione, evidenziando la necessità di interventi urgenti per prevenire i casi più gravi e potenzialmente letali. Peggioramento in gran parte del Paese. L’analisi, intitolata “Troppo poco, troppo tardi: la crisi alimentare che colpisce i bambini piccoli in Afghanistan”, evidenzia che la malnutrizione acuta è peggiorata in 26 delle 34 province afghane rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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UNICEF * : 3,7 MILIONI DI BAMBINI AFGHANI A RISCHIO MALNUTRIZIONE, LA CRISI ALIMENTARE SI AGGRAVA NELLE PROVINCEI bambini di età inferiore ai due anni sono colpiti in modo sproporzionato, rappresentando l’83% dei casi di malnutrizione acuta grave e il 77% dei casi di malnutrizione acuta moderata. 13 luglio 2026 ... agenziagiornalisticaopinione.it