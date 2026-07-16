Under Fest 12 | rap sulla spiaggia a ingresso gratuito Danno Rancore Brother Ali Toni Zeno Moder e altri a Marina di Ravenna
La dodicesima edizione di Under Fest si terrà dal 22 al 24 luglio 2026 al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna. Il festival, dedicato all’hip hop, offrirà spettacoli gratuiti con artisti come Danno, Rancore, Brother Ali, Toni Zeno e Moder. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e prevede tre giorni di musica dal vivo con ingresso libero. La direzione artistica è affidata al rapper Moder.
La dodicesima edizione di Under Fest, il festival hip hop con la direzione artistica del rapper Moder, si svolgerà al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna (RA) dal 22 al 24 luglio 2026. Tutti gli eventi in programma saranno a ingresso gratuito. Quest’anno la spiaggia di Marina di Ravenna dove storicamente si svolge Under Fest vedrà esibirsi dal vivo vari rapper di rilievo nazionale. I MAIN ARTIST DI UNDER FEST. La prima giornata, mercoledì 22 luglio, vedrà sul palco un pilastro del rap italiano come Danno, accompagnato da DJ Craim, produttore musicale del suo primo e acclamato album solista, “Aka Danno” (2026). Prima del live i due artisti parteciperanno a un talk con il giornalista Damir Ivic e il content creator Camicia Variopinta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Il 22, 23 e 24 luglio 2026 va in scena la dodicesima edizione di UNDER FEST, il festival a Marina di Ravenna che porta il rap in spiaggia gratuitamente #UnderFest12 x.com
Al via Under Fest 12 https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2026/07/Under-Fest-12-flyer.jpg La dodicesima edizione di Under Fest, il festival hip hop con la direzione artistica del rapper Moder, si svolgerà al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna ( facebook
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