Under Fest 12 | rap sulla spiaggia a ingresso gratuito Danno Rancore Brother Ali Toni Zeno Moder e altri a Marina di Ravenna

Notizia in breve

La dodicesima edizione di Under Fest si terrà dal 22 al 24 luglio 2026 al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna. Il festival, dedicato all’hip hop, offrirà spettacoli gratuiti con artisti come Danno, Rancore, Brother Ali, Toni Zeno e Moder. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e prevede tre giorni di musica dal vivo con ingresso libero. La direzione artistica è affidata al rapper Moder.