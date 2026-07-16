Una cena per il Kenia Solidarietà per garantire istruzione e sostegno medico

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 22 luglio, il ristorante Crab di Ameglia organizza una cena benefica per il progetto ‘Insieme per donare un sorriso’. L’obiettivo è raccogliere fondi per fornire cibo, istruzione e assistenza medica ai bambini della Mabuani shining star academy school in Kenya. L’evento coinvolge il sostegno a favore dei giovani studenti e si svolge in una location locale. La serata mira a sensibilizzare e raccogliere risorse attraverso la partecipazione dei presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì 22 luglio il ristorante Crab di Ameglia ospita la cena benefica del progetto ‘Insieme per donare un sorriso’, per garantire cibo, istruzione e cure mediche ai ragazzi della Mabuani shining star academy school in Kenya. Un progetto nato nel 2013 per volontà di una coppia Grazielle e Angelo Moni di Poggibonsi. Poi Titta Gloria Cha e Nella Formai ogni anno organizano la raccolta per aiutare una piccola scuola fatta di capanne di fango a diventare un vero istituto di apprendimento affidabile, per fornire la migliore qualità di istruzione, di conoscenze e competenze ai ragazzi che la frequentano. Da qui numerosi viaggi a sostegno della comunità keniota e ogni anno la consueta cena: un momento di incontro fra tutti gli amici per contribuire a portare unosrriso ai bambini dellì’Africa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una cena per il kenia solidariet224 per garantire istruzione e sostegno medico
© Lanazione.it - Una cena per il Kenia . Solidarietà per garantire istruzione e sostegno medico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Viaggio d’istruzione alle Eolie, venticinque studenti colti da malore: indagini dei Carabinieri su una cena sospettaDurante un viaggio d’istruzione tra i paesaggi delle Eolie, venticinque studenti hanno manifestato malori improvvisi.

'Tutti diversi, ma uguali', in programma una cena di solidarietà e inclusioneVenerdì 26 giugno, al ristorante 'Gabbiano' a Zadina di Cesenatico, si svolgerà una cena di solidarietà e inclusione.

Argomenti più discussi: Una cena per il Kenia . Solidarietà per garantire istruzione e sostegno medico; Guerra tra parrocchiani. La pastasciutta antifascista è un caso per il vescovo di Ascoli: L'ok da un sacerdote del Kenya, non conosce la storia; Acqua potabile e una mensa a scuola: ecco come rinasce la speranza in Kenya; Mapango riapre nel segno della continuità e della qualità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web