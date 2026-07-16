Il 22 luglio, il ristorante Crab di Ameglia organizza una cena benefica per il progetto ‘Insieme per donare un sorriso’. L’obiettivo è raccogliere fondi per fornire cibo, istruzione e assistenza medica ai bambini della Mabuani shining star academy school in Kenya. L’evento coinvolge il sostegno a favore dei giovani studenti e si svolge in una location locale. La serata mira a sensibilizzare e raccogliere risorse attraverso la partecipazione dei presenti.

Mercoledì 22 luglio il ristorante Crab di Ameglia ospita la cena benefica del progetto ‘Insieme per donare un sorriso’, per garantire cibo, istruzione e cure mediche ai ragazzi della Mabuani shining star academy school in Kenya. Un progetto nato nel 2013 per volontà di una coppia Grazielle e Angelo Moni di Poggibonsi. Poi Titta Gloria Cha e Nella Formai ogni anno organizano la raccolta per aiutare una piccola scuola fatta di capanne di fango a diventare un vero istituto di apprendimento affidabile, per fornire la migliore qualità di istruzione, di conoscenze e competenze ai ragazzi che la frequentano. Da qui numerosi viaggi a sostegno della comunità keniota e ogni anno la consueta cena: un momento di incontro fra tutti gli amici per contribuire a portare unosrriso ai bambini dellì’Africa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una cena per il Kenia . Solidarietà per garantire istruzione e sostegno medico

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