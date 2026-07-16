un quarto di battito di ciglia

Sei stato venduto dopo aver deciso di metterti in mostra, spinto dal desiderio di essere più visibile. La vendita è avvenuta a un prezzo molto basso, quasi senza profitto. La tua esposizione è stata volontaria, motivata dall’insoddisfazione personale, e ora ti trovi in una situazione di svendita. La scena si è svolta in modo rapido, senza che nessuno si aspettasse un esito diverso. È stato un acquisto che ti ha lasciato poco spazio di manovra, quasi gratuito.

Sei stato appena venduto e l’aspetto più mortificante è che a metterti in vetrina sei stato tu, solo perché ti sentivi non abbastanza visibile. Aggiungi: ti sei venduto praticamente gratis. Eccoci nel seminterrato del Marriott Marquis di San Francisco, prima giornata del “Programmatic IO”, il raduno mondiale del marketing guidato dai dati. Sul palco sale Nico Neumann, un ricercatore della Melbourne Business School, gentile, quasi affabile, e in venti minuti smonta la ragione sociale dell'intero convegno: i dati usati per profilare i consumatori sono imprecisi fino all'ottantacinque per cento, gli algoritmi attribuiscono alla pubblicità acquisti che sarebbero avvenuti comunque, il vecchio marketing di massa, quello a intuito, rende spesso di più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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