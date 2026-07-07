Una donna ha raccontato di aver subito la rottura delle ciglia dopo aver rimosso il mascara waterproof. La perdita di ciglia, simile a quella dei capelli, può avvenire anche per danni da trucco. È stato consultato un’esperta per chiarire i rischi e le possibili soluzioni. Nessun altro dettaglio sui metodi di rimozione o sui prodotti coinvolti.

Così come i capelli, anche le ciglia si spezzano o cadono. E, no grazie, sinceramente. Abbiamo chiesto aiuto a un'esperta per rispondere a tutte le domande in merito e per tips e dritte ad hoc per farle restare al loro posto, sui nostri occhi, più belle, sane e forti che mai +++dropcap Congratulazioni a me (si fa per dire.), perché dopo una serata fuori e un make-up occhi rimasto perfettamente intatto, inizio a struccarmi e, sovra pensiero, strofino con un po' troppa foga le ciglia per rimuovere tutto il mascara waterproof. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Non vi auguro di spezzare le ciglia come è successo a me rimuovendo il mascara waterproof»

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