Un Posto al Sole anticipazioni | Gianluca e Alberto in crisi dopo la rivelazione su Anna

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Gianluca non ha dovuto aspettare che fosse Alberto a confessargli della storia tra lui ed Anna; ora il ragazzo è sconvolto, e la relazione tra il padre e Anna rischia di mettere di nuovo a repentaglio il rapporto padre-figlio ricostruito a fatica dopo anni di lontananza. Nell' episodio di venerdì 17 luglio di Un Posto al Sole infatti, Alberto ne sentirà già le prime conseguenze. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Positivamente colpiti dallo psicologo suggerito da Serena e Filippo, Niko . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Un Posto Al Sole Anticipazioni: Anna tra Alberto e Gianluca!

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