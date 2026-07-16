Il Siena ha annunciato l’ingaggio di Santino Perrone, portiere argentino classe 2007. Perrone si è unito al club bianconero, completando così il reparto tra i pali. La società ha ufficializzato la firma del nuovo portiere, che si aggiunge alla rosa della squadra.

Il Siena ha completato anche il parco portieri: il club bianconero ha annunciato l’ingaggio di Santino Perrone, estremo difensore argentino, classe 2007. "Arrivato in Italia nel 2022, Perrone ha iniziato il suo percorso nel calcio italiano con la Reggina – si legge nella nota ufficiale del club –, per poi trasferirsi all’Olbia, dove nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D. Portiere strutturato, dalle ottime prospettive e con grande voglia di mettersi in gioco, Santino rappresenta un altro giovane di valore che va ad arricchire il gruppo a disposizione dello staff tecnico bianconero. A Santino va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la società, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un portiere argentino per la Robur. Perrone ha firmato in bianconero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Robur ingaggia un figlio di Siena. Jacopo Cecconi ‘veste’ bianconeroLa Robur ha annunciato l’ingaggio di Jacopo Cecconi, un centrocampista di 23 anni proveniente da Siena.

Leggi anche: Icardi stuzzica la Juventus: l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! L’incastro con Vlahovic