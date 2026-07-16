Un picnic sotto le stelle per riportare l’attenzione su una delle principali piazze della città. È questo lo spirito di "Pascolando in piazza", l’iniziativa in programma stasera dalle 20 in piazza Ciardi. L’evento, promosso dal gruppo di Controllo di Vicinato, invita cittadini e famiglie a partecipare portando il proprio cestino con la cena per trascorrere alcune ore insieme all’aperto. L’invito è rivolto a chiunque, residenti e non, con l’obiettivo di condividere un momento di socialità e riscoprire insieme la piazza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riappropriarsi di uno spazio pubblico attraverso la presenza dei cittadini, trasformandolo in un luogo di incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un pic nic sotto le stelle per accendere l’attenzione sui problemi di piazza Ciardi

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