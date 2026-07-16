Un pic nic sotto le stelle per accendere l’attenzione sui problemi di piazza Ciardi

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un picnic sotto le stelle per riportare l’attenzione su una delle principali piazze della città. È questo lo spirito di "Pascolando in piazza", l’iniziativa in programma stasera dalle 20 in piazza Ciardi. L’evento, promosso dal gruppo di Controllo di Vicinato, invita cittadini e famiglie a partecipare portando il proprio cestino con la cena per trascorrere alcune ore insieme all’aperto. L’invito è rivolto a chiunque, residenti e non, con l’obiettivo di condividere un momento di socialità e riscoprire insieme la piazza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riappropriarsi di uno spazio pubblico attraverso la presenza dei cittadini, trasformandolo in un luogo di incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un pic nic sotto le stelle per accendere l8217attenzione sui problemi di piazza ciardi
© Lanazione.it - Un pic nic sotto le stelle per accendere l’attenzione sui problemi di piazza Ciardi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[MULTI SUB] The pure belle meets the scariest bully, but he only dotes on her

Video [MULTI SUB] The pure belle meets the scariest bully, but he only dotes on her?

Notizie e thread social correlati

A Colere il “Pic-Nic sotto la Presolana”: tutto pronto tra musica, circo e asinelliA Colere si è svolto il “Pic-Nic sotto la Presolana”, un evento con musica, spettacoli di circo e asinelli.

Pic nic handmade: le idee all’uncinetto che conquistano la bella stagioneCon l’arrivo della bella stagione, molte persone si dedicano a creare accessori fatti a mano per vivere all’aperto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web