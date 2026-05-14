Pic nic handmade | le idee all’uncinetto che conquistano la bella stagione

Con l’arrivo della bella stagione, molte persone si dedicano a creare accessori fatti a mano per vivere all’aperto. Tra le possibilità più popolari ci sono coperte morbide, porta bottiglie lavorati all’uncinetto e borse estive, tutte realizzate con tecniche artigianali. Questi oggetti, spesso personalizzati, vengono scelti per arricchire i momenti di relax all’aperto, come pranzi al prato o incontri con amici. La tendenza del fai da te si manifesta così come una modalità di espressione creativa e pratica.

Articolo. Coperte morbide, porta bottiglie crochet e borse estive: il fai da te diventa protagonista delle giornate all’aperto Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di stare all’aria aperta e ritagliarsi qualche ora di leggerezza in compagnia. Le giornate si allungano, il sole torna a scaldare prati e sentieri e ogni occasione diventa perfetta per organizzare un pic nic con amici, parenti o semplicemente con le persone a cui vogliamo bene. C’è chi sceglie un angolo tranquillo in città, chi preferisce le montagne bergamasche e chi invece ama stendere una coperta sulle rive del lago d’Iseo, magari aspettando il tramonto. Negli ultimi anni il pic nic è diventato qualcosa di più di un semplice pranzo all’aperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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