Un parassita ha divorato la cornea e i nervi di un occhio, provocando dolore lancinante. La donna, 47 anni, ha dovuto sottoporsi a intervento chirurgico e la palpebra destra è stata cucita per proteggere l’occhio. I medici hanno riferito che il parassita ha agito rapidamente, lasciando poco tempo per interventi. Dopo l’incidente, ha abbandonato il lavoro.

Emma Marsden, 47 anni e madre di tre figli residente nel Lancashire, si è ritrovata con la palpebra destra chirurgicamente cucita per proteggere l’occhio e ha dovuto abbandonare il proprio lavoro dopo che un parassita ha letteralmente divorato la sua cornea. La causa di questa gravissima infezione, che rischia di privarla permanentemente della vista da un occhio, risiede in un’abitudine quotidiana apparentemente innocua: essersi lavata il viso con l’acqua del rubinetto senza prima rimuovere le lenti a contatto. Un gesto compiuto per ripulirsi dal fango dopo una caduta accidentale che ha dato il via a un calvario medico senza precedenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un parassita ha divorato il mio occhio, la cornea e tutti i miei nervi. E’ stato un dolore lancinante. I medici non riuscivano a credere alla velocità con cui ha agito”: la storia di Emma Marsden

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