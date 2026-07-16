Il tribunale ha rinviato ancora la decisione sul ricongiungimento tra una minore e il padre, dopo un'udienza durata poche ore. La giudice ha richiesto ulteriori approfondimenti prima di pronunciarsi. La bambina, attualmente affidata ad altri familiari, aspetta di tornare con il padre. La decisione è prevista per la prossima udienza, che non ha ancora una data precisa. La vicenda riguarda una causa di affidamento e tutela.

Valdinievole, 16 luglio 2026 – Il tempo della giustizia rischia di consumare irreversibilmente la vita di una minore. Quella che doveva essere un’odissea in via di risoluzione dopo cinque anni di aule giudiziarie si è trasformata, nell’ultimo mese, nell’ennesimo vicolo cieco fatto di rinvii burocratici, mentre il legame tra un padre e una figlia rischia di avviarsi verso la compromissione. La vicenda, legata alle decisioni del Tribunale di Pistoia, sembrava aver impresso una svolta lo scorso giugno. Dopo anni di rinvii e il collocamento della ragazzina, affetta da una patologia rara, in una comunità della Valdinievole, la causa era stata finalmente ritenuta matura per la decisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un padre in lotta per la figlia, la decisione sul ricongiungimento slitta ancora per approfondimenti

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Dad rushes to protect his daughter during an emergency

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