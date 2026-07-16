Un film che combina visioni e inganni, raccontando un viaggio da Troia a Itaca. L’opera si apre con immagini di un viso, di una flotta, di una città e di un uomo, sottolineando temi di inganno e illusione. La narrazione si ispira all’Odissea, con elementi di fantasia e realtà intrecciati. La produzione coinvolge un regista che ha curato anche scrittura e coproduzione. La pellicola si distingue per la sua complessità visiva e narrativa.

«Un viso. una flotta. una città. un uomo. Un inganno.». Nell’incipit dell’Odissea di Christopher Nolan – che l’ha pensata, scritta, coprodotta e girata tirandone fuori un capolavoro - l’aedo alla corte di Itaca (il cantante Travis Scott, perché la poesia orale di oggi è il rap) scandisce, al ritmo di un tamburo che batterà ossessivamente per quasi tutte le due ore e 53 minuti del film-poema, i temi della storia più bella mai raccontata dagli uomini. Il viso è quello di Elena di Troia, che a un certo punto apparirà sfregiato: causa scatenante della guerra più cantata dell’antichità. La flotta è quella dei Greci ma anche delle navi di Odisseo, protagoniste di traversate tempestose e bersaglio dell’odio degli dèi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un film di visioni e inganni maestosi: da Troia a Itaca trionfa il cinema

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