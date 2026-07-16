Due cittadini di Vannacci, nelle Marche, sono stati coinvolti in episodi di risse e violenze, come mostrano i video condivisi sui social. Uno dei video mostra un episodio di pestaggio, mentre un altro riguarda un'aggressione avvenuta a San Benedetto del Tronto. In precedenza, un imprenditore aveva pubblicato immagini di un pestaggio ai danni di un uomo di origini irachene. Il sindaco di Filottrano ha pubblicato anche lui contenuti relativi a questi episodi.

Due vannacciani nelle Marche coinvolti in episodi di risse e botte. Sono loro stessi a renderlo noto con dei video che stanno spopolando sui social. Dopo l’imprenditore Giuseppe Barboni, che ha documentato il suo pestaggio a un iracheno molesto a San Benedetto del Tronto, irrompe sulla scena il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi. È successo due giorni fa a Civitanova Marche, durante un convegno con il generale Roberto Vannacci. Il blogger Ivan Grieco si avvicina al leader di Futuro Nazionale per domandargli, insistentemente, dei suoi rapporti con la Russia. Il sindaco, Luca Paolorossi non ci sta. Con una manata sposta la telecamera del reporter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un altro vannacciano coinvolto in una rissa: ecco chi è e cos'è successo

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Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti

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