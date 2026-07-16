Umbria Jazz note e grandi numeri | Manifestazione che fa miracoli Ossigeno per tutta l’economia

Umbria Jazz ha attirato migliaia di visitatori, portando un incremento significativo nell’afflusso e nelle entrate turistiche della regione. La manifestazione è considerata un evento che favorisce l’economia locale, generando ricadute positive su hotel, ristoranti e attività commerciali. Gli studi condotti dall’università di Perugia indicano che l’evento contribuisce a sostenere il settore turistico e a creare opportunità di lavoro temporaneo. La manifestazione si conferma come un appuntamento di rilievo per il territorio.

Cosa altro si può aggiungere alle considerazioni degli economisti dell’Ateneo perugino che coniarono per Umbria Jazz, il famoso “effetto moltiplicatore“, descrivendo l’indotto che la manifestazione generava sull’economia umbra? C’è anche chi parla di un vero e proprio miracolo economico, di ricadute positive a cascata, di un volano importantissimo per ogni comparto, da quello alberghiero, alla ristorazione, passando per lo shopping e l’intrattenimento. A palchi ormai smontati il bilancio è dunque al top e la città ringrazia quel genio che ha inventato UJ, Sir Carlo Pagnotta. Lo fa Paolo Mariotti a nome del Consorzio Perugia in Centro e di Confcommercio Perugia di cui è rispettivamente presidente e vice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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