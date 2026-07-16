Ultimissime Inter LIVE | i convocati di Chivu per il ritiro in Germania Chalobah verso il Como caccia all’esterno

Chivu ha convocato la squadra per il ritiro in Germania, mentre Chalobah si avvicina al Como. Si cercano ulteriori esterni per il mercato. Queste sono le principali novità in casa nerazzurra secondo le ultime notizie in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 16 LUGLIO Inter, ecco i convocati per il ritiro in Germania: presenti Pavard e Frattesi, tanti giovani aggregati. Chivu porta 28 giocatori in ritiro: ci sono i big e numerosi talenti della Primavera. L’elenco completo Inter, caccia all’esterno destro: Spence resta il sogno, Norton-Cuffy prende quota. 🔗 Leggi su Internews24.com

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