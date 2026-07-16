Ucraina Starmer a Kiev | l' arrivo in stazione del premier britannico

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo ministro britannico è arrivato questa mattina alla stazione di Kiev. La visita avviene nel quadro di un viaggio ufficiale nel paese, che durerà pochi giorni. Starmer si è recato in città prima di concludere il suo incarico, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche al momento dell’arrivo. La sua presenza si inserisce in una serie di incontri con funzionari locali.

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Il primo ministro britannico Keir Starmer in visita oggi, 16 luglio, a Kiev, capitale dell’ Ucraina, negli ultimi giorni prima della fine del suo mandato. In un comunicato diffuso dal suo ufficio, si leggeva che questo sarebbe stato il culmine di due anni di “sostegno alla lotta dell’Ucraina per la libertà e la sovranità”. Starmer ha in programma di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per discutere delle esigenze del Paese, ancora in guerra con la Russia, in vista dell’insediamento di Andy Burnham come leader del Partito Laburista e primo ministro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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