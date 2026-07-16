Ucciso davanti alla scuola il Riesame libera il killer l?inchiesta riparte da zero

Un uomo è stato ucciso davanti a una scuola. Secondo quanto ricostruito, un’auto si è avvicinata e una persona ha sparato, colpendo la vittima. La polizia ha arrestato un sospettato, ma il tribunale del riesame ha poi annullato il fermo, liberando il sospettato. L’indagine è ripartita da zero, senza ulteriori dettagli sui moventi o sui soggetti coinvolti.

L’auto si affianca, il braccio è già teso, l’impugnatura ferma. Questione di istanti, appena un paio. Tanti ne bastano all’uomo sui sedili posteriori per eseguire una sentenza di morte già pianificata da giorni e ormai inappellabile. Quattro colpi di pistola esplosi in favore di telecamera e per Salvatore De Marco, nipote degli storici boss del clan Rinaldi di San Giovanni a Teduccio, non c’è la minima possibilità di scampo. La sua testa oscilla come un pendolo, il vetro dell’utilitaria va in frantumi. Così come il cuore della moglie che era appena entrata nel negozietto di articoli per la casa. La donna, sentiti i quattro spari, esce di scatto, apre lo sportello insanguinato e il marito si accascia davanti ai suoi occhi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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