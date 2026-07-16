Tutti gli Incontri al Caffè Vetrina su politica e cultura Giornalismo e riflessione
Gli Incontri al Caffè della Versiliana sono ripresi e si svolgono fino al 31 agosto. L'evento si svolge ogni pomeriggio e coinvolge figure di rilievo nel campo della cultura, del giornalismo, della politica e dell'attualità. La rassegna si tiene nel salotto estivo e propone una serie di incontri e discussioni con ospiti di spicco nel settore. L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto tra professionisti e pubblico su temi di attualità e cultura.
Tornano gli Incontri al Caffè della Versiliana, il celebre salotto estivo che fino a domenica 31 agosto, animerà ogni pomeriggio con autorevoli protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica e dell’ attualità. Saranno quasi sessanta gli appuntamenti con alcuni dei nomi più autorevoli delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, passando per magistrati, economisti, imprenditori, sportivi e scrittori. Gli appuntamenti al Caffè, che si svolgeranno tutti i giorni alle 18.30 a ingresso libero nello Spazio Caffè Romano Battaglia. Hanno già confermato la loro presenza, oltre al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Al Foro Boario ''Studio di studi'', artisti, incontri e laboratori per avvicinare il pubblico all’arte; Tutti gli Incontri al Caffè . Vetrina su politica e cultura. Giornalismo e riflessione; Incontri dedicati ai Caregiver familiari; Avanti Pop, tre giorni di incontri al Molo Italia: il bilancio della Cgil.
Proseguono tutti i martedì gli incontri dal titolo Nel cuore del silenzio: si tratta del ciclo di visite notturne al Monastero di Santa Chiara. Così come scrivono nelle loro pagine social, saranno come sempre un viaggio nel tempo, un’immersione nell'antica storia facebook
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