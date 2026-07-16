Tutti gli Incontri al Caffè Vetrina su politica e cultura Giornalismo e riflessione

Notizia in breve

Gli Incontri al Caffè della Versiliana sono ripresi e si svolgono fino al 31 agosto. L'evento si svolge ogni pomeriggio e coinvolge figure di rilievo nel campo della cultura, del giornalismo, della politica e dell'attualità. La rassegna si tiene nel salotto estivo e propone una serie di incontri e discussioni con ospiti di spicco nel settore. L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto tra professionisti e pubblico su temi di attualità e cultura.