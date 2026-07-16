Turbigo (Milano) – Una serata di paura a Turbigo, dove un violento incendio ha distrutto il negozio di frutta e verdura "La Frutta di Katia", in via Allea Comunale. L'allarme è partito intorno alle 20.30 di mercoledì 15 luglio, facendo scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l'attività commerciale, rendendo necessario l'impiego di numerose squadre provenienti da diversi distaccamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano con due mezzi, quelli di Rho con un'autopompa, i volontari di Inveruno con due mezzi e il distaccamento di Corbetta con altri due automezzi. Dopo diverse ore di lavoro, i pompieri sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turbigo, incendio devasta il negozio di frutta e verdura. Danneggiata anche l'attività vicina

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