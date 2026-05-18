Incendio nella notte | fiamme nel chiosco di frutta e verdura
Nella notte a Roma, un incendio si è sviluppato in un chiosco di frutta e verdura situato in via Aspertini. Le fiamme hanno avvolto la struttura, provocando danni e costringendo le autorità a intervenire con i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno spento le fiamme e avviato le verifiche per accertare le cause dell’incendio. Non sono stati segnalati feriti.
Incendio nella notte a Roma con le fiamme che, all'altezza di via Aspertini, hanno interessato un chiosco di frutta e verdura. I fatti sono accaduti poco dopo le 2 di lunedì 18 maggio nella zona est della Capitale.Un boato ha svegliato i residenti della zona, i quali poi si sono subito accorti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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