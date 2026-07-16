Uno studio pubblicato su Clinical Cancer Research dalla Northwestern Medicine ha confrontato due tecniche di biopsia liquida, migliorando la rilevazione delle tracce di tumore del pancreas nel sangue. La ricerca evidenzia come un nuovo esame del sangue possa individuare con maggiore precisione questa malattia. La sperimentazione ha coinvolto campioni di sangue e ha evidenziato differenze tra le tecniche analizzate, con una delle due che si è dimostrata più efficace nel rilevamento precoce.

In questa direzione si inserisce uno studio della Northwestern Medicine pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research, che ha confrontato due diverse tecniche di biopsia liquida. La protagonista della ricerca è la ddPCR (digital droplet polymerase chain reaction), una metodica che analizza il DNA tumorale circolante concentrandosi sulla mutazione del gene KRAS, presente in oltre il 90% degli adenocarcinomi pancreatici. Lo studio ha messo questa tecnologia a confronto con il Next Generation Sequencing (NGS), oggi ampiamente utilizzato per l'analisi genomica dei tumori. Sensibilità molto più elevata La ricerca ha coinvolto 106 pazienti con tumore del pancreas localizzato candidati all'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore del pancreas, un nuovo esame del sangue individua le tracce della malattia con maggiore precisione. Che cosa sappiamo

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Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: «Risultati mai osservati prima»

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