A Roma è partita una nuova sperimentazione clinica dedicata al tumore del pancreas, considerata tra le più avanzate in Italia. La sperimentazione si svolge presso un centro specializzato e coinvolge pazienti affetti da questa forma di tumore, nota per il basso tasso di sopravvivenza e la complessità nelle terapie. La scelta della capitale come sede riflette l’investimento nelle ricerche più innovative per affrontare questa malattia difficile da curare. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel panorama oncologico nazionale.

Roma diventa il centro di una delle più avanzate sperimentazioni oncologiche italiane sul tumore del pancreas, una delle neoplasie con il più basso tasso di sopravvivenza e tra le più difficili da trattare. Alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è infatti partito il trial clinico di YntraDose, tecnologia mini-invasiva sviluppata dalla startup italiana BetaGlue Therapeutics grazie anche al sostegno finanziario di Fondazione Enea Tech e Biomedical, che un anno e mezzo fa ha investito nel progetto puntando sulla crescita di una filiera nazionale dell'innovazione biomedicale. La sperimentazione “romana” rappresenta un passaggio importante non solo sul piano clinico ma anche industriale e strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumore del pancreas, dal Gemelli di Roma parte la sfida italiana alla malattia più difficile

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TUMORE AL PANCREAS: I 3 Sintomi Più Frequenti

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