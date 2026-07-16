La partita si è conclusa con una sconfitta senza grandi tentativi offensivi, senza azioni significative o inserimenti strategici. La squadra avversaria ha mantenuto il possesso e ha dominato senza rischiare troppo, mentre l’allenatore non ha apportato modifiche offensive o difensive rilevanti. La differenza tra questa sconfitta e altre, come quelle di alcuni allenatori noti, sta nel modo in cui si è affrontata la partita: senza tentativi di reagire o cambiare atteggiamento.

Meglio perdere come Sarri o Italiano. Caro Direttore, ma confessi quanto avrebbe goduto se Tuchel avesse perso dopo aver inserito Saka e Rashford, quanto sarebbe stato gratificante poter dire che “ha perso perché ha voluto fare il secondo gol, anziché difendersi e mettere in campo altri due difensori”. E invece ha perso come un catenacciaro qualunque, senza giocare, senza provarci. Certo, ci sono anche gli avversari; e, certo, voleva vincere. Come voleva vincere Italiano quando con un uomo in meno riuscì a pareggiare, ma, nel tentativo di vincere fu beffato in contropiede. Come voleva vincere Sarri anche dopo l’ingresso in campo di Zaza a Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tuchel ha perso come un catenacciaro qualunque, senza giocare, senza provarci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Angelo Binaghi senza freni: “Cobolli ha perso contro Zverev per i crampi, Sinner ha giocato troppo”Durante le ultime ore, si è saputo che Jannik Sinner si è sottoposto a controlli medici presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Nato senza pene racconta come ha perso la verginità a 45 anniUn uomo che è nato senza pene ha raccontato di aver perso la verginità a 45 anni dopo un intervento chirurgico.

Temi più discussi: Inghilterra sciatta, Forse il ct non conosce la Norvegia: chi ha ragione tra Bellingham e Tuchel; L'Inghilterra ha perso contro l'Argentina, e il ct Thomas Tuchel ammette l'amara verità.; Bellingham porta l’Inghilterra in semifinale con due gol: Norvegia battuta 2-1 ai supplementari; Mondiali 2026, come l’Inghilterra e Bellingham hanno superato la trappola tattica della Norvegia.

Tuchel si è messo a giocare come Allegri e ha perso. La spiegazione è tutta lì: vedere i complotti ovunque è tipicamente italiano. x.com

Inghilterra-Argentina: il ct Tuchel è sotto accusa, lui si difende e spiega i motivi del ko, la federcalcio ha deciso il suo futuroL'allenatore tedesco Tuchel colpevole di aver rinunciato a giocare sull'1-0 e di essersi consegnato all'avversario: dimissioni o licenziamento? sport.virgilio.it

Tuchel: Critiche? Le prendo come sono. Niente mi toglie questo dolore al momentoThomas Tuchel, tecnico dell'Inghilterra, si difende da chi lo accusa che ha perso la sfida con i cambi. Quando perdi vieni criticato ed è così. Nessuno sa quello che può succedere con una decisione d ... tuttomercatoweb.com