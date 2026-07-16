Tuchel difeso da Klopp | Se non avesse difeso il vantaggio sarebbe stato comunque criticato dalle stesse persone

Notizia in breve

L’Inghilterra ha perso la semifinale del Mondiale contro l’Argentina. Secondo il Telegraph, i calciatori inglesi sono rimasti sorpresi dall’atteggiamento del ct durante la competizione, ritenuto rinunciatario, e hanno criticato le scelte fatte nei cambi. Nel frattempo, l’allenatore tedesco Tuchel è stato difeso dall’ex allenatore Klopp, che ha affermato che, anche se non avesse difeso il suo vantaggio, sarebbe comunque stato criticato dalle stesse persone.