Tuchel difeso da Klopp | Se non avesse difeso il vantaggio sarebbe stato comunque criticato dalle stesse persone
L’Inghilterra ha perso la semifinale del Mondiale contro l’Argentina. Secondo il Telegraph, i calciatori inglesi sono rimasti sorpresi dall’atteggiamento del ct durante la competizione, ritenuto rinunciatario, e hanno criticato le scelte fatte nei cambi. Nel frattempo, l’allenatore tedesco Tuchel è stato difeso dall’ex allenatore Klopp, che ha affermato che, anche se non avesse difeso il suo vantaggio, sarebbe comunque stato criticato dalle stesse persone.
L’ Inghilterra ha perso la semifinale Mondiale contro l’ Argentina. Il Telegraph scrive che i calciatori inglesi sono rimasti scioccati dall’ atteggiamento rinunciatario del loro ct Thomas Tuchel ai Mondiali, criticato duramente per i cambi effettuati. Gli inglesi erano in vantaggio 1-0 e l’allenatore ha fatto entrare in campo tre difensori prima che l’Argentina ribaltasse il risultato 2-1. Alcuni giocatori, scrive il quotidiano, erano convinti che inserendo velocisti come Bukayo Saka, Ollie Watkins e Noni Madueke, l’Argentina avrebbe potuto soffrire i contropiedi, ma sono rimasti tutti in panchina. Klopp difende Tuchel nonostante la sconfitta in rimonta dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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