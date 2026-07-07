Ultimissime Juve LIVE | McKennie eliminato dal Mondiale novità su Kolo Muani
McKennie è stato escluso dal Mondiale. Non ci sono aggiornamenti immediati sulle condizioni di Kolo Muani. La Juventus non ha comunicato modifiche recenti alla formazione o alle strategie di mercato. Le notizie più recenti riguardano principalmente le vicende legate agli eventi sportivi e alle selezioni nazionali. Nessuna novità ufficiale riguarda le decisioni interne o i piani futuri della squadra.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 7 luglio 2026. Kolo Muani alla Juventus, i bianconeri non aspetteranno in eterno: pronto un nuovo summit con gli intermediari. Ore 09.20 – Kolo Muani alla Juventus: si cerca l’affondo decisivo per l’attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain, fissato un summit Addio al sogno Mondiale anche per McKennie: Stati Uniti sconfitti 4-1 dal Belgio, la partita dello juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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