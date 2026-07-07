Ultimissime Juve LIVE | McKennie eliminato dal Mondiale novità su Kolo Muani

Notizia in breve

McKennie è stato escluso dal Mondiale. Non ci sono aggiornamenti immediati sulle condizioni di Kolo Muani. La Juventus non ha comunicato modifiche recenti alla formazione o alle strategie di mercato. Le notizie più recenti riguardano principalmente le vicende legate agli eventi sportivi e alle selezioni nazionali. Nessuna novità ufficiale riguarda le decisioni interne o i piani futuri della squadra.