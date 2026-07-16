Trump indebolisce la legge che protegge le specie a rischio | gli habitat non contano più e sarà più facile distruggerli

Gli Stati Uniti hanno modificato le norme sulla protezione delle specie a rischio, escludendo l'alterazione e la distruzione degli habitat dalla definizione di danno. Di conseguenza, abbattere foreste, prosciugare zone umide o autorizzare attività estrattive non sarà più considerato un danno alle specie protette. Questa modifica semplifica le procedure per le attività che danneggiano gli habitat naturali delle specie in via di estinzione.

Gli Stati Uniti escludono l'alterazione e la distruzione degli habitat dalla definizione di "danno" alle specie protette. Abbattere una foresta, prosciugare una zona umida o autorizzare nuove attività estrattive sarà ancora più facile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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