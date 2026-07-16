Truffa un' anziana per 70mila euro con il raggiro del finto carabiniere a Roccamonfina fermato 45enne

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Roccamonfina con l’accusa di aver truffato un’anziana e sottratto circa 70 mila euro. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe spacciato per un carabiniere e ha convinto la vittima a consegnargli preziosi. I militari hanno sequestrato i beni e restituito i beni di valore. L’arrestato è stato condotto in carcere.