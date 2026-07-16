Truffa un' anziana per 70mila euro con il raggiro del finto carabiniere a Roccamonfina fermato 45enne

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Roccamonfina con l’accusa di aver truffato un’anziana e sottratto circa 70 mila euro. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe spacciato per un carabiniere e ha convinto la vittima a consegnargli preziosi. I militari hanno sequestrato i beni e restituito i beni di valore. L’arrestato è stato condotto in carcere.

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Un arresto con restituzione di preziosi per un valore di 70mila euro, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Roccamonfina (Caserta), dove un uomo di 45 anni è stato fermato con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana. L’uomo, originario dell’Agro nocerino e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe raggirato una pensionata fingendosi maresciallo dei Carabinieri. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare il presunto autore poco dopo il colpo e di recuperare l’intera refurtiva. La truffa a Roccamonfina Il bottino: preziosi per 70mila euro L'intervento dei Carabinieri La perquisizione e il recupero della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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