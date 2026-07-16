Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in una stanza d’hotel nel centro della città. La polizia ha stabilito che la causa del decesso è stata un’overdose di stupefacenti. Non sono stati segnalati altri dettagli sul contesto o sull’eventuale presenza di sostanze. La salma è stata sottoposta all’autopsia per accertamenti definitivi. Le indagini continuano per chiarire le circostanze del decesso.

Terni, 16 luglio 2026 – Overdose di stupefacenti. Hanno pochi dubbi gli investigatori della polizia sulle cause della morte di un 58enne trovato senza vita in una stanza d’albergo, in pieno centro cittadino. L’uomo, ternano ma residente fuori regione, da pochi giorni aveva preso quella stanza d’hotel che stamani avrebbe dovuto lasciare. Non avendo sue risposte, gli addetti dell’albergo hanno chiamato la polizia che è entrata nella stanza facendo purtroppo la scoperta del cadavere. Overdose letale di stupefacenti. Il 58enne era conosciuto dalle forze dell’ordine come assuntore di droga e gli elementi riscontrati nella stanza fanno propendere gli investigatori per l’overdose letale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato morto nella stanza d’hotel, stroncato da un’overdose di droga

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DRAMMA IN FLORIDA, 44ENNE TROVATO MORTO IN HOTEL | 19/02/2026

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