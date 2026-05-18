Usa agente in overdose dopo aver distrutto droga nella stanza dei reperti salvato dai colleghi | Non ricordo nulla

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente di polizia è stato trovato in stato di overdose all’interno di un’auto di pattuglia, circa venti minuti dopo aver distrutto droga nella stanza dei reperti. È collassato improvvisamente mentre si trovava nel veicolo e ha avuto bisogno di assistenza immediata. I colleghi intervenuti sul posto sono riusciti a salvarlo, ma l’agente ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto. La dinamica degli eventi è ora al centro delle indagini.

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L'agente è collassato improvvisamente nell’auto di pattuglia dove era salito venti minuti dopo aver distrutto della droga nella stanza dei reperti. I colleghi gli hanno somministrato immediatamente un farmaco per l'overdose salvandolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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