Tre persone sono state arrestate nel catanese con circa 100 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana. Le operazioni sono state condotte dai finanzieri del Comando Provinciale, che hanno sorpreso gli individui mentre erano impegnati nel confezionamento e nella produzione della sostanza. L'intervento ha portato al sequestro della droga e all'arresto dei sospetti in flagranza di reato.

CATANIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato tre persone intente alla produzione e al confezionamento di un'ingente partita di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, del peso di circa 100 chilogrammi. In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno individuato una villa di Nicolosi (CT) utilizzata come magazzinoserra per la produzione e lo stoccaggio del narcotico. La perquisizione d'iniziativa eseguita ha permesso di rinvenire circa 85 kg di hashish, 15 kg di marijuana, 33 piantine di canapa e una piccola serra indoor, completa di attrezzature per la coltivazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trovati con 100 kg di droga tra hashish e marijuana, tre arresti nel catanese

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100 kg di droga nel furgone e in casa: arrestato 42enne a Garbagnate

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