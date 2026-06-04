Anziana trovata morta in casa in una pozza di sangue | trovata dal figlio

Un'anziana è stata trovata morta in casa, con una pozza di sangue. La scoperta è avvenuta dopo che il figlio, dopo aver chiamato senza ricevere risposta, è entrato nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la donna. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica dei fatti.

Il silenzio della casa, le chiamate senza risposta e poi la scoperta più dolorosa. Quando ha varcato la soglia dell’abitazione della madre, il figlio si è trovato davanti una scena drammatica che ha immediatamente fatto scattare l’allarme ai soccorsi. L’anziana giaceva a terra, immobile, circondata da una pozza di sangue. In pochi minuti sono arrivati i sanitari e le forze dell’ordine, mentre nella tranquilla comunità iniziavano a diffondersi incredulità e sgomento. Quella che inizialmente poteva sembrare una morte dovuta a cause accidentali si è presto trasformata in un caso sul quale la magistratura ha deciso di fare piena luce, disponendo accertamenti approfonditi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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DONNA TROVATA MORTA DAL FIGLIO: ERA IN UNA POZZA DI SANGUE. SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

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