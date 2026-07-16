Trasporto pubblico in città | si va verso la svolta

Notizia in breve

Il 1° agosto, la gestione del trasporto pubblico locale cambierà: la Società Air Campania prenderà il posto di Trotta Bus. La decisione è stata annunciata e il passaggio dovrebbe essere ufficiale entro quella data. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del trasferimento, né su eventuali ripercussioni per gli utenti. La nuova gestione si prepara a entrare in servizio, sostituendo l’attuale operatore.