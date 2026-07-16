Trasporto pubblico in città | si va verso la svolta
Il 1° agosto, la gestione del trasporto pubblico locale cambierà: la Società Air Campania prenderà il posto di Trotta Bus. La decisione è stata annunciata e il passaggio dovrebbe essere ufficiale entro quella data. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del trasferimento, né su eventuali ripercussioni per gli utenti. La nuova gestione si prepara a entrare in servizio, sostituendo l’attuale operatore.
Tempo di lettura: < 1 minuto Svolta, forse definitiva, nella vicenda della gestione del trasporto pubblico locale in città. Appare ormai certo che il 1° agosto la Società Air Campania subentrerà a Trotta Bus. La conferma di una notizia già nota da qualche ora è venuta oggi nel corso di una riunione, l’ennesima, convocata a Caserta, presso una sede operativa di Air Campania, nel corso della quale Sindacati dei lavoratori del trasporto pubblico locale e amministratori della Air hanno concordato che la prossima settimana verranno effettuate le visite mediche per il personale in servizio della ormai ex Trotta Bus al fine di accertarne la idoneità a svolgere le mansioni loro finora assegnate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
What This City Just Did Will CHANGE Americas Tradition of ABANDONED Amtrak...
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