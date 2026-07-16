Tragedia terribile è morto uno dei fidanzati di Temptation Island | pare abbia avuto un infarto

Da donnapop.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni, fidanzato di una delle coppie di Temptation Island, è morto per un infarto. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’ospedale dove era stato trasportato d’urgenza. La tragedia si è verificata nelle ultime ore, lasciando sconvolti amici e familiari. La produzione del programma ha espresso cordoglio, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

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Una notizia improvvisa ha colpito il mondo di Temptation Island e i tanti telespettatori che avevano seguito una delle coppie più amate del programma. Uno dei protagonisti del noto programma di Canale 5 è scomparso nelle scorse ore. La conferma è arrivata proprio dall’ ex moglie, che gli ha dedicato un commovente messaggio sui social, mentre nelle ultime ore sono emersi anche i primi dettagli sulle circostanze del decesso, ancora privi di conferme ufficiali. Lutto nel mondo di Temptation Island: ecco cosa è successo. Ad annunciare pubblicamente la scomparsa di Alessandro Medici è stata Sofia Calesso, con la quale aveva condiviso un lungo tratto di vita e l’esperienza televisiva a Temptation Island. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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