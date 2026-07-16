Tragedia spaventosa in Italia li hanno trovati morti così | uccisi in un istante

Due alpinisti sono morti nella notte tra il 14 e il 15 luglio sul versante francese del Monte Bianco. Facevano parte di una cordata di tre persone e sono stati colpiti da una scarica di pietre durante la salita sulla via normale. I soccorsi hanno trovato i corpi senza vita, confermando che sono stati uccisi in un istante. La dinamica dell’incidente non prevede altre persone coinvolte.

Tragedia sul Monte Bianco, dove due alpinisti hanno perso la vita nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio sul versante francese. I due facevano parte di una cordata composta da tre persone quando sono stati travolti da una scarica di pietre lungo la via normale. Il terzo alpinista è rimasto illeso. L’incidente riaccende i riflettori sulle condizioni sempre più pericolose dell’alta montagna, aggravate dalle temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane. Secondo la Gendarmerie di Chamonix, la tragedia si è verificata intorno alle 2.30 del mattino, a oltre 3.300 metri di quota, nel tratto del couloir du Goûter, uno dei passaggi più delicati dell’ascesa alla vetta del Monte Bianco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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