Moglie e marito trovati morti così vicini | orrore in Italia la scena spaventosa

Due persone sono state trovate morte in un appartamento di una palazzina popolare alla periferia di Ferrara. La scoperta è avvenuta dopo che nessuno aveva avuto contatti con loro per diversi giorni. I corpi sono stati rinvenuti vicino e l’intera scena ha suscitato grande inquietudine tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sull’eventuale presenza di elementi che possano chiarire le circostanze.

Un quadro di forte inquietudine ha avvolto una palazzina popolare alla periferia di Ferrara, dove due persone sono state trovate morte all’interno del proprio appartamento dopo giorni di silenzio e nessun contatto con l’esterno. La scoperta è avvenuta dopo l’allarme lanciato dai vicini, insospettiti dall’assenza di segnali provenienti dall’abitazione. La scena rinvenuta dai soccorritori ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dei due occupanti, avvenuto in circostanze ancora da chiarire e oggetto di approfondimento investigativo. Le vittime sono Salvo Felice, 65 anni, e Patrizia Zanaglia, 62 anni, trovati privi di vita nella loro abitazione al terzo piano di una palazzina situata in via Giustino Villani 27, a Ferrara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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