Tragedia Natisone la testimonianza del pompiere | Salutai i miei figli e tentai di salvare quelli degli altri
Un vigile del fuoco ha raccontato di aver salutato i propri figli prima di tentare di salvare tre giovani travolti dal fiume Natisone due anni fa. La testimonianza si è svolta in aula, dove l’uomo ha descritto gli sforzi compiuti per aiutarli, nonostante le difficoltà della situazione.
La commossa testimonianza in aula del vigile del fuoco che tentò di salvare i tre giovani Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar travolti dal fiume Natisone nel maggio di due anni fa. A processo tre vigili del fuoco della centrale operativa è un infermiere della sores accusati di non aver coordinato l soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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