Tra realtà e desiderio | il giornalismo che ha scambiato una sconfitta parlamentare per una crisi di governo

Alcuni commentatori hanno interpretato una sconfitta in Parlamento come una crisi di governo, invece di riconoscere che si trattava di un semplice risultato elettorale o di un voto parlamentare. Questa interpretazione è stata diffusa principalmente in alcuni programmi televisivi e articoli online, anche se non corrispondeva ai fatti ufficiali. La confusione tra un fallimento politico e una crisi di governo ha portato a una rappresentazione distorta della situazione politica.

Sono stupito, lo confesso. Stupito che commentatori esperti abbiano potuto sposare così diffusamente, sia pure per lo spazio di un mattino mediatico, l’idea che la presidente del Consiglio potesse dimettersi a causa di un incidente parlamentare; per quanto l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale sia stata fortemente sostenuta in prima persona da Giorgia Meloni, è difficile credere che la questione avesse qualche legatura a un punto qualsiasi dell’agenda di governo. Meloni leader di partito e capo della coalizione non dispone ipso facto del suo ruolo costituzionale di presidente del Consiglio dei ministri. Una norma elettorale... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Il problema dei tre corpi - lingua traduzione reddit

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