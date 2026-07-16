Il 16 luglio 2026 a Roma sono stati restituiti al Messico 27 reperti archeologici, tra cui oggetti Maya, ceramiche e fossili. La cerimonia ha visto il riconsegna di questi manufatti all’ambasciatore messicano. Si tratta di un totale di 27 pezzi recuperati e restituiti, senza specificare il valore economico complessivo. La consegna si è svolta in un evento ufficiale, con la presenza di rappresentanti istituzionali.

È di 27 reperti archeologici restituiti il bilancio di una cerimonia svoltasi a Roma il 16 luglio 2026, durante la quale preziosi manufatti sono stati riconsegnati all’Ambasciatore del Messico. L’operazione, condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, è stata resa possibile grazie a indagini coordinate in diverse città italiane e ha avuto come obiettivo il contrasto al traffico illecito di beni culturali messicani. Le indagini e il recupero dei reperti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cerimonia ufficiale di restituzione si è svolta presso la sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti Messicani in Italia, alla presenza dell’Ambasciatore S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tra Maya, ceramiche e fossili, l’Italia restituisce 27 tesori al Messico: quanto valgono

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