Torneo nazionale della Balestra | ecco i quindici tiratori massetani

Saranno le spettacolari mura della città di Lucca ad ospitare, sabato in notturna, l’edizione 2026 del Torneo nazionale della Balestra e dopo le serrate selezioni nei campi di tiro cittadini ecco che si conoscono i campioni massetani che prendono parte a questa serrata disfida nazionale. Contro i campioni di Lucca, Pisa, Volterra e della Repubblica di San Marino ecco lo squadrone metallifero composta da Tommaso Pazzini, Francesco Manetti, Cosimo Goiardo Gabrielli, Mirco Benini, Luciano Tonelli, Tommaso Pesci, Luano Toninelli, Alex Zorzi, Marco Giambalvo, Patrizio Gentili, Andrea Grassini, Emanuele Stanghellini, Andrea Salvadori, Alberto Stanghellini, Giuliano Fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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