La pieve di San Pantaleone accoglie uno degli appuntamenti più affascinanti in cartellone per la 59^ edizione dei " Concerti di Pieve a Elici ". Stasera alle 21.15 i riflettori saranno puntati sul talento del duo pianistico composto da Elia e Betsabea Faccini, che da Torre del Lago Puccini, dove sono nati, hanno raggiunto e si sono affermati sui più importanti palcoscenici europei. Il concerto, dal titolo "Un viaggio inaspettato: tra sogni, sortilegi e modernità" vedrà i due musicisti impegnati in un programma virtuosistico per pianoforte a quattro mani, capace di attraversare epoche e suggestioni. La serata si aprirà nel segno del grande Romanticismo tedesco con le intime e malinconiche Variazioni su un tema di Schumann, op. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano i Concerti di Pieve a Elici. In San Pantaleone il duo Faccini

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