Domani iniziano i concerti di Pieve a Elici, una serie di sei eventi dedicati alla musica classica. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Comune di Massarosa. La stagione invita a ascoltare spettacoli con interpreti come Prandi e Soldati. Gli appuntamenti si terranno nella località toscana e sono rivolti al pubblico della zona. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale del territorio.

Prende il via la nuova edizione de I Concerti di Pieve a Elici. Sei appuntamenti con la grande musica classica organizzati dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Comune di Massarosa. Il concerto inaugurale domani alle 21,15 nella pieve romanica di San Pantaleone. Protagonista della serata sarà un duo d’eccezione formato dalla violoncellista Miriam Prandi e dal pianista Simone Soldati. Il programma proporrà un percorso musicale prezioso e affascinante che prenderà le mosse dalle note di Bach e l’intensa Suite n.2 in re minore Bwv1008, per poi incontrare due pagine fondamentali e di riferimento del repertorio cameristico di Schubert e Beethoven, rispettivamente la celeberrima Sonata in la minore per violoncello e pianoforte "Arpeggione" D 821 e la Sonata per violoncello e pianoforte n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stagione di concerti di Pieve a Elici. Domani il via con Prandi e Soldati

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