torna per la trentesima edizione ferrara sotto le stelle il programma

Ferrara Sotto le Stelle torna per la trentesima volta con il suo programma. Il festival si svolge nel centro storico, coinvolgendo diverse location della città. La manifestazione propone spettacoli di musica, teatro e danza, con artisti italiani e internazionali. Le date sono dal 10 al 20 luglio. La programmazione include concerti, performance e installazioni artistiche. L’evento si svolge con ingresso gratuito e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

FERRARA – Un festival in continuo divenire, capace di evolversi senza mai dimenticare le proprie radici, di fondere passato, presente e futuro in una visione artistica originale, attenta e trasversale. Torna per la trentesima edizione Ferrara Sotto le Stelle, confermandosi la rassegna più longeva dell’Emilia-Romagna e tra le più durature in tutta Italia, che nel 2026 continua a crescere ed espandersi, coinvolgendo nuovi spazi, nuovi tempi e nuovi suoni. Dopo due preziose anteprime – l’intimo concerto di Tom Smith al Teatro Comunale di Ferrara e quello dei Tortoise al Link 2.0 a Bologna – il festival è pronto ora a brillare nel pieno... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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